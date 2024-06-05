إبراز ريادة المملكة في حماية البيئة وتنميتها المستدامة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في المعرض البيئي المصاحب لـ «المنتدى العربي للبيئة» في دورته الثالثة، المقام في مدينة الرياض بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية في المعرض البيئي المصاحب لـ «المنتدى العربي للبيئة» في دورته الثالثة، المقام في مدينة الرياض بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود». وتهدف الهيئة من مشاركتها إلى الإسهام بإبراز ريادة المملكة في حماية البيئة وتنميتها المستدامة، بما يتوافق مع المستهدفات البيئية لرؤية 2030 ومخرجات مبادرة «السعودية الخضراء» والمستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية. ويعرف جناح الهيئة الزوار الإقليميين والدوليين من الخبراء والمنظمات البيئية المتخصصة، بالمكونات الطبيعية والجغرافية لمحمية الملك عبد العزيز الملكية، وتسليط الضوء على جهودها المؤسساتية في إعادة تأهيل أراضيها الطبيعية.

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