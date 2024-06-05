جامعة الدفاع الوطني انطلاقة جديدة للتعليم العسكري الاحترافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، حفل تدشين جامعة الدفاع الوطني، وتخريج دارسي البرامج الأكاديمية بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض.

وشاهد وزير الدفاع عرضا مرئيا عن تاريخ كلية القيادة والأركان ومنجزاتها منذ تأسيسها، وأنشطتها الأكاديمية الحالية، ومبادرات تحولها إلى جامعة الدفاع الوطني؛ تحقيقا لمستهدفات تطوير وزارة الدفاع.

بعد ذلك، دشن جامعة الدفاع الوطني، ثم أعلنت نتائج الخريجين من برنامج ماجستير الدراسات الاستراتيجية الدفعة 15، وبرنامج ماجستير العلوم العسكرية الدفعة 50 بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، اللذين التحق بهما عدد من الدارسين من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى 47 دارسا من الدول الشقيقة والصديقة، وكرم الخريجين المتفوقين، ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس الجامعة.

وفي ختام الحفل، التقطت الصورة التذكارية لوزير الدفاع مع الخريجين، ثم عزف السلام الملكي.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي إن تدشين الجامعة يعد من الإنجازات ومراحل التطوير في وزارة الدفاع، والتي يتم من خلالها دعم ممكنات منظومة الأمن الوطني في المملكة بصرح تعليمي عسكري احترفي.

وعد تدشين الجامعة إيذانا ببدء مرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة نحو مستقبل تعليمي عسكري احترافي في المملكة.