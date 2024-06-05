شكرا لقرائتكم خبر الأمير محمد بن سلمان يهنئ ولي عهد الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصال تهنئة بالشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه وليا للعهد.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تمنياته بالتوفيق والسداد لولي عهد دولة الكويت الشقيقة، متطلعا إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة.

فيما عبر ولي عهد الكويت عن خالص شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مشاعره الأخوية الصادقة، مؤكدا الحرص على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.