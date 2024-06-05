شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ كلاوديا شينباوم بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في المكسيك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة كلاوديا شينباوم بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المكسيكية .

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها، ولشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

ومن جانبه ، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة ، لفخامة السيدة كلاوديا شينباوم بمناسبة فوزها بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المكسيكية .

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتها ، ولشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق المزيد من التقدم والرقي .