شكرا لمتابعة خبر عن جاري العمل على إطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق الرياض .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت الجهات المختصة بمباشرة العمل على إطلاق اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق العاصمة الرياض .

ويأتي هذا بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ، بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن – رحمه الله – على أحد طرق الرياض، الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ، ويحده شمالًا طريق الملك سلمان، وجنوبًا طريق الثمامة .

وجاء ذلك القرار تقديرًا للدور الوطني الفاعل للأمير الراحل ، وتثمينًا لتجربته الشعرية التي تمثل مدرسة فريدة جددت القصيدة النبطية ، وكان لها أثر بالغ في الأدب السعودي والعربي .