شكرا لمتابعة خبر عن إصدار قرارات إدارية بحق 8 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة 8 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) ، وهم 3 مقيمين و 5 مواطنين ، لنقلهم 28 مخالفًا ، وذلك حتى 26/ 11/ 1445هـ الموافق 3/ 6/ 2024م .

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 8 قرارات إدارية ، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل ، وغرامة مالية قدرها 10,000 ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله ، والتشهير بهم ، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة ، والمطالبة بمصادرة 3 مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا .

كما دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة .