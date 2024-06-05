هل يحق للموظف الحكومي العمل بالقطاع الخاص ؟.. شاهد: محامي يٌجيب

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي " عبدالمجيد آل موسى " ، قانونية عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص ، موضحا الفرق بين العمل الحر والتجارة .

وقال خلال لقاء مع قناة " العربية " السعودية : لا يوجد نص في نظام الخدمة المدنية أو اللوائح التنفيذية للموارد البشرية يمنع الموظف الحكومي من العمل الخاص ، وهناك بعض الضوابط الغير مباشرة .

تعارض المصالح

وتابع: ومن هذه الضوابط أن لا يكون فيه تعارض مصالح ، فالدولة تعمل لصالح المجتمع والمال العام محرم ، وبالتالي إذا تبين أنه هناك تعارض مصالح فتأخذ من باب مخالفة قواعد السلوك .

وواصل: فعمل الموظف الحكومي في أنماط الأعمال بما لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ، جائز فالنظام لم يمنع سواء بالخدمة المدنية أو غيرها .

الفرق بين العمل الحر والتجارة

وعن عمل الموظف الحكومي بالتجارة ، أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى : أن التجارة شيء مختلف ، فالتجارة ليست كالعمل الحر الذي يعتبر اقتصاد عشوائي غير منظم ليس تجارة وليس لديه سجل تجاري .

واستكمل: نظام الخدمة المدنية نص صراحةً على عدم جواز الاشتغال بأعمال التجارة أو الاشتراك في المؤسسات ، لكن العمل الحر ليس تجارة ، فالتجارة لها أحكام وفقا للقوانين التجارية ، وإذا تبين أن العمل الذي يٌمارسه الموظف عمل تجاري ، فهو مخالف لنظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية .

واستطرد: سابقا كانت قوانين العمل الحر متاحة وكل شيء تبيه تأخذ رخصة ، ولكن الآن تم ضبطها وتصنيفها لعدم حدوث ازدواجية.