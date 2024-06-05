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هل يحق للموظف الحكومي العمل بالقطاع الخاص ؟.. شاهد: محامي يٌجيب

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صحيفة الخليج 365: كشف المحامي " عبدالمجيد آل موسى " ، قانونية عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص ، موضحا الفرق بين العمل الحر والتجارة .

وقال خلال لقاء مع قناة " العربية " : لا يوجد نص في نظام الخدمة المدنية أو اللوائح التنفيذية للموارد البشرية يمنع الموظف الحكومي من العمل الخاص ، وهناك بعض الضوابط الغير مباشرة .

تعارض المصالح

وتابع: ومن هذه الضوابط أن لا يكون فيه تعارض مصالح ، فالدولة تعمل لصالح المجتمع والمال العام محرم ، وبالتالي إذا تبين أنه هناك تعارض مصالح فتأخذ من باب مخالفة قواعد السلوك .

وواصل: فعمل الموظف الحكومي في أنماط الأعمال بما لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ، جائز فالنظام لم يمنع سواء بالخدمة المدنية أو غيرها .

الفرق بين العمل الحر والتجارة

وعن عمل الموظف الحكومي بالتجارة ، أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى : أن التجارة شيء مختلف ، فالتجارة ليست كالعمل الحر الذي يعتبر اقتصاد عشوائي غير منظم ليس تجارة وليس لديه سجل تجاري .

واستكمل: نظام الخدمة المدنية نص صراحةً على عدم جواز الاشتغال بأعمال التجارة أو الاشتراك في المؤسسات ، لكن العمل الحر ليس تجارة ، فالتجارة لها أحكام وفقا للقوانين التجارية ، وإذا تبين أن العمل الذي يٌمارسه الموظف عمل تجاري ، فهو مخالف لنظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية .

واستطرد: سابقا كانت قوانين العمل الحر متاحة وكل شيء تبيه تأخذ رخصة ، ولكن الآن تم ضبطها وتصنيفها لعدم حدوث ازدواجية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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