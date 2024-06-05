شاهد.. طفل يقوم بحركات ساخرة أثناء حديث والده النائب داخل الكونغرس الأمريكي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، قيام طفل أمريكي بأداء حركات غريبة أثناء جلوسه بجوار والده النائب الجمهوري جون روز عن ولاية تينيسي وذلك داخل مجلس النواب الأميركي.

وأظهر الفيديو، النائب الجمهوري يتحدث عن إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي في قضية الأموال الصامتة، فيما بدأ ابنه بالتحرك يمينا ويسارا وهو يبتسم ويقوم بحركات غربية أمام الكاميرا.

وكشف موقع "The Hill" الأميريكي أن الطفل يحضر مع والده إلى مقر الكونغرس طيلة الأسبوع، من أجل منح أمه القليل من الراحة، كونها تعمل بدوام كامل وترعى في المنزل ابنها سام البالغ من العمر 3 سنوات.

وأعاد النائب نشر الفيديو عبر حسابه على منصة إكس، وأرفقه بتعليق:" هذا ما أحصل عليه عندما طلبت من ابني جاي أن يبتسم للكاميرا من أجل أخيه الصغير".