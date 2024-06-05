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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم على برنامج «فني رعاية مرضى» عبر البوابة الالكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية.

وأوضحت أن متطلبات التقديم الذي يستمر حتى 13 يونيو الحالي، للسعوديين هي ألا يكون المتقدم على رأس العمل، ويحمل شهادة البكالوريوس في تخصصات: الفيزياء، علم الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية، التقنية الحيوية، العلوم الحيوية، الفيزياء الطبية، علم النبات، وعلم الحيوان، وأن يكون حاصلا على درجة 52 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (ستيب). السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدء التقديم على برنامج «فني رعاية مرضى» عبر البوابة الالكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية.وأوضحت أن متطلبات التقديم الذي يستمر حتى 13 يونيو الحالي، للسعوديين هي ألا يكون المتقدم على رأس العمل، ويحمل شهادة البكالوريوس في تخصصات: الفيزياء، علم الأحياء الدقيقة، الكيمياء الحيوية، التقنية الحيوية، العلوم الحيوية، الفيزياء الطبية، علم النبات، وعلم الحيوان، وأن يكون حاصلا على درجة 52 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (ستيب). وأشارت الهيئة إلى أن خريج تخصص «فني رعاية المرضى» سيمارس عمله في التعامل مع المريض تحت إشراف أخصائي التمريض، وتشمل واجباته أخذ العلامات الحيوية، وإعداد الفراش، وتضميد الجروح، إضافة إلى مساعدة أخصائي التمريض وتقديم الدعم والتوجيه لمرضى العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

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