لقاء افتراضي يستعرض جوائز ومسابقات العمارة والتصميم

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة فنون العمارة والتصميم أخيرا لقاء افتراضيا بعنوان «جوائز ومسابقات العمارة والتصميم»، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، وذلك ضمن مساعي الهيئة في تعزيز وتنمية القطاع، إضافة إلى تكثيف وتوطيد التواصل مع مجتمع قطاع العمارة والتصميم.

واستهلت السليمان اللقاء بالتعريف عن قطاع فنون العمارة والتصميم، الذي يعد تعبيرا إبداعيا للبيئة المبنية ومنتجاتها وتواصلها البصري، إلى جانب قيمته الجمالية والعملية.

واستعرضت استراتيجية الهيئة التي تعكس الطموحات في تدشين عصر جديد للقطاع؛ حيث تعد الاستراتيجية انطلاقة حديثة للمشهد العمراني؛ في خطوة لجعله ملتقى للثقافات والأعمال، ومكانا يجمع الممارسين والمهتمين تحت سقف واحد.

وبينت خلال اللقاء البرامج الاستراتيجية للهيئة التي انبثقت منها مجموعة من الجوائز والمسابقات كجائزة ميثاق الملك سلمان العمراني، وجائزة مرسم التصميم، ومسابقة تعليم العمارة والتصميم، إضافة إلى الجوائز والمسابقات الأخرى للهيئة كـ»ديزايناثون» في نسخته الأولى والثانية، وتحدي التصميم للأطفال واليافعين، ومسابقة تصميم مقعد، فضلا عن مسابقة المقالة الإبداعية التي تهدف إلى إتاحة المجال للمعماريين والمصممين لخوض تجربة الكتابة الإبداعية، ومسابقة حروف الوطن، والمسابقة الأكاديمية لتصميم المكتبات العامة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة فنون العمارة والتصميم أخيرا لقاء افتراضيا بعنوان «جوائز ومسابقات العمارة والتصميم»، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، وذلك ضمن مساعي الهيئة في تعزيز وتنمية القطاع، إضافة إلى تكثيف وتوطيد التواصل مع مجتمع قطاع العمارة والتصميم.واستهلت السليمان اللقاء بالتعريف عن قطاع فنون العمارة والتصميم، الذي يعد تعبيرا إبداعيا للبيئة المبنية ومنتجاتها وتواصلها البصري، إلى جانب قيمته الجمالية والعملية.واستعرضت استراتيجية الهيئة التي تعكس الطموحات في تدشين عصر جديد للقطاع؛ حيث تعد الاستراتيجية انطلاقة حديثة للمشهد العمراني؛ في خطوة لجعله ملتقى للثقافات والأعمال، ومكانا يجمع الممارسين والمهتمين تحت سقف واحد.وبينت خلال اللقاء البرامج الاستراتيجية للهيئة التي انبثقت منها مجموعة من الجوائز والمسابقات كجائزة ميثاق الملك سلمان العمراني، وجائزة مرسم التصميم، ومسابقة تعليم العمارة والتصميم، إضافة إلى الجوائز والمسابقات الأخرى للهيئة كـ»ديزايناثون» في نسخته الأولى والثانية، وتحدي التصميم للأطفال واليافعين، ومسابقة تصميم مقعد، فضلا عن مسابقة المقالة الإبداعية التي تهدف إلى إتاحة المجال للمعماريين والمصممين لخوض تجربة الكتابة الإبداعية، ومسابقة حروف الوطن، والمسابقة الأكاديمية لتصميم المكتبات العامة. مجالات فنون العمارة والتصميم: العمارة

عمارة البيئة

التصميم والتخطيط الحضري

التصميم الداخلي

التصميم الجرافيكي

التصميم الصناعي

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