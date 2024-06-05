مبادرات وشراكات دولية رائدة لتعزيز التعليم والابتكار في المتاحف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف (ICEIM) في نسخته الأولى، إطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى تعزيز التعليم والابتكار في مجال المتاحف، بما في ذلك برنامج دراسات عليا مشترك جديد وشراكة استراتيجية أكاديمية، بالإضافة إلى منصة تعليمية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش المؤتمر، أعلنت هيئة المتاحف عن شراكة استراتيجية مع كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) بجامعة لندن وجامعة عفت في جدة، لإطلاق أول برنامج دراسات عليا مشترك في المملكة لدراسات المتاحف؛ حيث يقدم البرنامج مزيجا فريدا من المعرفة النظرية والتدريب العملي، مصمما لمساعدة الخريجين على بناء قطاع متاحف ديناميكي في المملكة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وكشفت الهيئة النقاب عن مبادرة جديدة تعرف باسم أكاديمية التدريب في المتاحف (MTA)، وهي أول منصة تعليم وتطوير مهنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمتاحف في العالم.

وتهدف الأكاديمية إلى تغيير كيفية تفاعل الأفراد مع المتاحف، وجعل التعليم في مجال المتاحف متاحًا للجميع. تم تصميمها لخدمة أربع فئات مستهدفة هي: الأطفال والمراهقون (MTA Junior): منطقة تعليمية ممتعة وجذابة لتثير فضول العقول الشابة، والطلاب والخريجون الجدد: لاكتساب المعرفة الأساسية والمهارات العملية اللازمة للعمل في قطاع المتاحف، والجمهور العام: دورات تهدف إلى تعزيز فهم المتاحف ودورها المهم في المجتمع، والعاملون في مجال المتاحف: دورات متخصصة لتعزيز التطور المهني في مجال المتاحف.

مناقشات المؤتمر ركزت على:

استخدام التكنولوجيا لخلق تجارب شاملة وغامرة.

تعزيز ممارسات الاستدامة.

فحص الدور الحيوي للأرشيفات التراثية.

المتاحف المتنقلة.

ألعاب العالم الافتراضي (ميتافيرس) كوسائل لتعزيز الحفاظ على الثقافة.

تسريع الوصول للمستخدم.

تعزيز الإبداع في مجال إدارة المتاحف.

المبادرات المبتكرة: