طرق مبتكرة لحل المشاكل المعمارية والعمرانية تراعي الجانب الإنساني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف الأعمى أمس فعاليات معرض كلية العمارة والتخطيط السنوي «استديو 2024»، بمشاركة 250 مشاركة طلابية من جميع التخصصات، ويقدم خدمات التصميم والإشراف على المشروعات السكنية والتجارية.

ويضم المعرض نماذج من مشاريع طلاب الكلية، خاصة الخريجين، مما يشجع القطاعات الخاصة والحكومية على تبني أعمالهم واستقطابهم.

ويهدف إلى تعريف المجتمع بنوعية الأعمال الهندسية للطلاب بعد التخرج، وتطوير الأفكار، وطرق وأساليب مبتكرة لحل المشاكل المعمارية والعمرانية وتحسين ما ھو قائم مع الحرص على الجانب الإنساني.

ودشن الأعمى على هامش المعرض مبادرة «صمم منزلك» التي تهدف لتقديم التصميم المعماري والإشراف على المشاريع المعمارية لكل الوحدات والمشاريع السكنية والتجارية بجودة وأسعار تنافسية لمنسوبي الجامعة.

وتضم المبادرة نخبة من المصممين العمرانيين والخبراء الفنيين والإداريين والماليين الذين يمتلكون المعرفة الكاملة لتقديم هذه الخدمة بكفاءة عالية.

عقب ذلك تجول رئيس الجامعة في أرجاء المعرض برفقة عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور محمد العمودي، حيث شاهد التصاميم التي أنجزها طلاب الجامعة، مشيدا بالتصاميم المبتكرة والأفكار الحديثة التي تعكس قدرة الشباب السعوديين وطموحاتهم وأفكارهم الإبداعية بمعايير عالمية.

تلا ذلك تكريم الرعاة الرسميين للمعرض السنوي، كما كرم القائمين على المعرض من منسوبي كلية العمارة والتخطيط.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية العمارة والتخطيط ومبادرتها بتقديم مشروع «صمم منزلك»، مؤكدا على أهمية تطوير رأس المال البشري لمنسوبي كلية العمارة والتخطيط، وتقديم خدمة واقعية لمنسوبي الجامعة والمجتمع ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم في مجال التصميم المعماري.

مبادرة «صمم منزلك»: