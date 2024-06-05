شكرا لقرائتكم خبر هيئة التراث تعرف بمشاريع المسح والتنقيب الأثري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة التراث ورشة عمل نتائج أعمال المسح والتنقيب الأثري لعام 2023م، التي تهدف من خلالها إلى التعريف بمشاريع المسح والتنقيب الأثري، والجهود التي تبذلها الهيئة في مجال الاكتشافات الأثرية والأنشطة العلمية المتعلقة بالآثار، وإبراز الاكتشافات الأثرية التي تمت خلال الفترة الأخيرة، وشكلت إضافة مهمة للتراث الثقافي بالمملكة وما يتميز به من مكانة تاريخية وحضارية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة التراث ورشة عمل نتائج أعمال المسح والتنقيب الأثري لعام 2023م، التي تهدف من خلالها إلى التعريف بمشاريع المسح والتنقيب الأثري، والجهود التي تبذلها الهيئة في مجال الاكتشافات الأثرية والأنشطة العلمية المتعلقة بالآثار، وإبراز الاكتشافات الأثرية التي تمت خلال الفترة الأخيرة، وشكلت إضافة مهمة للتراث الثقافي بالمملكة وما يتميز به من مكانة تاريخية وحضارية. وتناولت أبرز نتائج أعمال المسح والتنقيب الأثري التي تقوم بها فرق علمية سعودية، وأخرى فرق علمية دولية تحت إشراف هيئة التراث، إضافة إلى استعراض التقرير السنوي لمشاريع المسح والتنقيب الأثري لعام 2023م.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التراث تعرف بمشاريع المسح والتنقيب الأثري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.