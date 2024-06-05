جينات مبتكرة تساعد المزارعين على زيادة غلة المحاصيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مسيرتها البحثية بتطوير جينات النبات المبتكرة، وذلك من خلال تحقيق مجال التقنيات الزراعية المناخية؛ بالوصول لتقنية «SecondSky” لأغطية البيوت المحمية الزراعية التي عملت عليها شركة آيريس، على مدى 6 ست سنوات؛ في مختبرات الجامعة بقيادة الدكتورة ديريا باران والدكتور مارك تيستر والدكتور ريان ليفرز.

وتساعد هذه التقنية المبتكرة المزارعين في البيئات الزراعية الصعبة على زيادة غلة المحاصيل، وخفض تكاليف المدخلات والمخاطر، وتمديد مواسم الزراعة؛ فيما ستعمل «كاوست» على دعم شركة آيريس لتلبية الطلب الدولي القوي على أغطية وشبكات البيوت المحمية الزراعية المعززة بتقنية «SecondSky»؛ التي تحجب الإشعاع الحراري بالأشعة تحت الحمراء القريبة.

وأوضحت الأستاذة المساعدة بقسم هندسة وعلوم المواد في الجامعة والمؤسسة المشاركة لشركة آيريس ديريا باران، أن تقنية «SecondSky» تمت أبحاثها داخل مختبرات الجامعة التي حرصت على دعم هذه التقنية؛ والتي تحولت على إثرها شركة آيريس من شركة ناشئة إلى شركة زراعية مجدية تجاريا.

من جانبه بين نائب الرئيس لمعهد التحول الوطني في «كاوست» إيان كامبل؛ أن نجاح التقنية الجديدة يظهر القوة الإبداعية التي تتمتع بها الجامعة داخل المملكة، إذ لعبت مبادراتها في دعم الشركات الناشئة دورا محوريا في تشكيل منظومة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة في المملكة، وتحقيق التقدم في قطاع التكنولوجيا الزراعية.

تقنية تطوير جينات النبات المبتكرة