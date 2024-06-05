شكرا لقرائتكم خبر «اختر بابك».. حملة لرفع جودة حياة المجتمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جمعية البيضاء للتنمية حملة «اختر بابك» بهدف تعزيز جودة حياة المجتمع في قرى مركز البيضاء جنوب منطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت فهد، والمدير التنفيذي للجمعية عدنان الصحفي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وترتكز أهمية حملة «اختر بابك» على تعزيز جودة حياة المجتمع، من خلال 8 مشاريع تشمل: الكفالة التعليمية، والتدريب والتأهيل، والعلاج والأجهزة الطبية، والكفالة الشهرية للأسر المستفيدة، وتهيئة البيئة المنزلية، وتوزيع السلال الغذائية الشهرية، وسقيا الماء، وتأهيل المقبلين على الزواج.

وأوضحت الأميرة نوف بنت فهد أن الحملة ستعمل على دعم المشاريع التي تم اختيارها بعناية، استنادا إلى دراسة احتياجات المستفيدين في قرى مركز البيضاء، بهدف تنفيذها بجودة واحترافية عالية لتحقيق أقصى استفادة وتأثير إيجابي في المجتمع، مبينة أن الهدف من البرنامج تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والإسهام في تحقيق الأهداف التنموية.