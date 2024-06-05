أبناء الراحل "سليمان فقيه" يدخلون نادي المليارات بعد طرح مجموعة والدهم الطبية في سوق الأسهم.. والكشف عن نصيب ثرواتهم

صحيفة الخليج 365: عرضت قناة "العربية" تقريرا عن دخول الدكتور مازن فقيه ، و عمار فقيه ، والدكتورة منال فقيه أبناء الراحل الدكتور "سليمان فقيه " نادي أصحاب المليارات رسميا وذلك بعد الطرح العام لمجموعة فقيه الطبية في سوق الأسهم.

مجموعة فقيه الصحية

وحسب "التقرير"، الإخوة الثلاثة يتقاسمون إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية والمستشفى الذي يحمل اسم والدهم الراحل الدكتور سليمان فقيه.

تخصصات

وذكر التقرير، الأول الدكتور مازن، يتولى منصب الرئيس التنفيذي وهو طبيب استشاري للأمراض الباطنية والغدد، وشقيقه عمار يتولى رئاسة مجلس الإدارة، ودرس الاقتصاد في جامعة براون في أمريكا وتخصص في الصحة العامة والسياسة الصحية في جامعة كولومبيا، وشقيقتهما الدكتورة منال نائبة رئيس مجلس الإدارة وحاصلة على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة غلاسكو في بريطانيا.

أرباح

وتابع التقرير، الثلاثة ورثوا المستشفى الشهير الذي يحمل اسم والدهم سليمان فقيه، والذي أسس عيادته الأولى في مكة قبل 60 عام وامتلك كل من الشقيقين 40% من الأسهم وامتلكت الأخت 20% من الأسهم، والشركة حققت العام الماضي إيرادات تقدر ب 2.3 مليار ريال، وبلغت أرباحها الصافية 232 مليون ريال، ولديها 4 مستشفيات تضم 840 سرير و1800 طالب في مشفاها الجامعي.

قيمة الأسهم

وأضاف التقرير، قرر الإخوة الثلاثة طرح مجموعتهم الصحية في السوق السعودية تداول، وقاموا ببيع 19.8 مليون سهم، وأصدروا 30 مليون سهم جديد وبما أن التسعير النهائي كان عند 57.5 ريال للسهم، تبلغ قيمة الأسهم التي باعوها 1.14 مليار ريال وحصل كل من مازن وعمار على 455 مليون ريال كاش وحصلت الدكتورة منال على 230 مليون ريال.

الطرح النهائي

وتابع التقرير، أما قيمة أسهم الشركة التي يملكونها في المجموعة تقدر بحسب سعر الطرح النهائي ب 4.1 مليار ريال، لكل من مازن وعمار و 2.05 مليار ريال لمنال، في المجموع دخل مازن وعمار مؤشر بلومبيرغ لأصحاب المليارات ب 1.2 مليار دولار ما يعادل 4.5 مليار ريال على الأقل لكل منهما، فيما تقدر ثروة الدكتورة منال ب 600 مليون دولار ما يعادل نحو 2.2 مليار ريال.

واختتم التقرير، هذا التقييم يتغير كل يوم بحسب تغير سعر السهم بدءا من تاريخ الإدراج الرسمي وتداول السهم في 5 يونيو 2024.