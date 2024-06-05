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خلال 3 شهور.. أكثر من 74 مليون مصل في المسجد النبوي

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي الشريف 74,581,578 مصليًا خلال الربع الأول من العام 2024، فيما بلغ عدد زائري النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- 7,228,976 زائرًا.
وبلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة 3,186,367 مصليًا.
وتواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي سعيها الحثيث على تقديم منظومة خدمات متكاملة وتوفير كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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