شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 شهور.. أكثر من 74 مليون مصل في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل المسجد النبوي الشريف 74,581,578 مصليًا خلال الربع الأول من العام 2024، فيما بلغ عدد زائري النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- 7,228,976 زائرًا.

وبلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة 3,186,367 مصليًا.

وتواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي سعيها الحثيث على تقديم منظومة خدمات متكاملة وتوفير كل ما من شأنه راحة الزوار والمصلين.