شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. عوالق ترابية على عرفات وموجة حارة بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية وموجة حارة على منطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء.
وتشهد عرفات عوالق ترابية حتى الساعة 5 صباحًا، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وتشمل التأثيرات المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
وتشهد أضم وميسان أمطارًا خفيفة تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.
وتشهد عرفات عوالق ترابية حتى الساعة 5 صباحًا، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
موجة حارةويتوقع المركز موجة حارة على العاصمة المقدسة تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.
وتشهد أضم وميسان أمطارًا خفيفة تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
أمطار خفيفة
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.