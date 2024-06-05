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طقس مكة المكرمة.. عوالق ترابية على عرفات وموجة حارة بالعاصمة المقدسة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية وموجة حارة على منطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء.
وتشهد عرفات عوالق ترابية حتى الساعة 5 صباحًا، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

موجة حارة

ويتوقع المركز موجة حارة على العاصمة المقدسة تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.


أمطار خفيفة

وتشهد أضم وميسان أمطارًا خفيفة تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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