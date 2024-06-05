شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مكة المكرمة.. عوالق ترابية على عرفات وموجة حارة بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية وموجة حارة على منطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء.

وتشهد عرفات عوالق ترابية حتى الساعة 5 صباحًا، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. موجة حارة ويتوقع المركز موجة حارة على العاصمة المقدسة تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 – 48) درجة مئوية.

أمطار خفيفة وتشهد أضم وميسان أمطارًا خفيفة تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.