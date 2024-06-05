شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من موجة حارة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

ضباب خفيف

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف على محافظة ينبع ومركز الرايس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

وأوضح أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 صباحًا.

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية.وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الحادية 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.