شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج.. 251 عربة جولف و10 الآف يدوية بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لإطلاق 251 عربة جولف وفق الخطة التشغيلية لموسم الحج.

كما وضعت الهيئة 10 ألف عربة يدوية جاهزة للاستخدام لقاصدي المسجد الحرام، وذلك من خلال زيادة المواقع إلى 20 موقعًا موزعة في رحاب المسجد الحرام وساحاته.

خدمة 35 ألف شخص

كما تستهدف الخطة التشغيلية خدمة 35 ألف شخص يوميًا، وتحقيق نسبة تشغيل قصوى تبلغ 100% لمواقع التوزيع.



ويضاف إلى ذلك تحقيق الوصول إلى توفير 10 ألف دافع عربة يدوية، بحلول نهاية موسم حج هذا العام، لينعم الحجاج بكل ما يُيسر عليهم فريضتهم.