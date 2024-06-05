شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: 10 آلاف ريال غرامة على من يحمل تصريحًا بالحج في 6 أماكن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية تطبيق غرامة 10 آلاف ريال على كل من لا يحمل تصريحًا بالحج في 6 أماكن.

وحددت الوزارة هذه الأماكن وهي:

- مدينة مكة المكرمة.

- المنطقة المركزية.

- محطة قطار الحرمين بالرصيفة.

- مراكز الضبط الأمني.

- مراكز الفرز.

- مراكز الضبط الأمني المؤقتة.

مضاعفة الغرامة المالية وأكدت الوزارة مضاعفة الغرامة المالية في حال تكرار المخالفة، علاوة على ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا