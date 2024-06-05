شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: 10 آلاف ريال غرامة على من يحمل تصريحًا بالحج في 6 أماكن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية تطبيق غرامة 10 آلاف ريال على كل من لا يحمل تصريحًا بالحج في 6 أماكن.
وحددت الوزارة هذه الأماكن وهي:
- مدينة مكة المكرمة.
- المنطقة المركزية.
- محطة قطار الحرمين بالرصيفة.
- مراكز الضبط الأمني.
- مراكز الفرز.
- مراكز الضبط الأمني المؤقتة.
وأكدت الوزارة مضاعفة الغرامة المالية في حال تكرار المخالفة، علاوة على ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا
وحددت الوزارة هذه الأماكن وهي:
- مدينة مكة المكرمة.
- المنطقة المركزية.
- محطة قطار الحرمين بالرصيفة.
- مراكز الضبط الأمني.
- مراكز الفرز.
- مراكز الضبط الأمني المؤقتة.