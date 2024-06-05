شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم في برنامج "فني رعاية مرضى".. تعرف إلى مهامه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة التخصصات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة بدء التقديم في برنامج "فني رعاية مرضى".

وأشارت عبر حسابها على تطبيق إكس إلى أن التقديم مستمر حتى 13 يونيو الحاليّ. بعض مهام فني رعاية المرضي - أخذ العلامات الحيوية بما في ذلك درجة الحرارة وضغط الدم والنبض.

- إعداد الأدوات والآلات المطلوبة داخل العيادة قبل الفحوصات السريرية.

- المساعدة في رفع المرضى إلى السرير والكرسي المتحرك.

- الحفاظ على نظافة وتعقيم البيئة المحيطة بالمريض.

- توجيه ومرافقة المرضى إلى المختبرات أو أي قسم يتطلب تعبئة معلومات المرضى.

- مساعدة الموظفين غير العرب في الترجمة للغة العربية عند الحاجة.