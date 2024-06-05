شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم في برنامج "فني رعاية مرضى".. تعرف إلى مهامه؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة التخصصات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة بدء التقديم في برنامج "فني رعاية مرضى".
وأشارت عبر حسابها على تطبيق إكس إلى أن التقديم مستمر حتى 13 يونيو الحاليّ.
- إعداد الأدوات والآلات المطلوبة داخل العيادة قبل الفحوصات السريرية.
- المساعدة في رفع المرضى إلى السرير والكرسي المتحرك.
- الحفاظ على نظافة وتعقيم البيئة المحيطة بالمريض.
- توجيه ومرافقة المرضى إلى المختبرات أو أي قسم يتطلب تعبئة معلومات المرضى.
- مساعدة الموظفين غير العرب في الترجمة للغة العربية عند الحاجة.
وأشارت عبر حسابها على تطبيق إكس إلى أن التقديم مستمر حتى 13 يونيو الحاليّ.
بعض مهام فني رعاية المرضي- أخذ العلامات الحيوية بما في ذلك درجة الحرارة وضغط الدم والنبض.
- إعداد الأدوات والآلات المطلوبة داخل العيادة قبل الفحوصات السريرية.
- المساعدة في رفع المرضى إلى السرير والكرسي المتحرك.
- الحفاظ على نظافة وتعقيم البيئة المحيطة بالمريض.
- توجيه ومرافقة المرضى إلى المختبرات أو أي قسم يتطلب تعبئة معلومات المرضى.
- مساعدة الموظفين غير العرب في الترجمة للغة العربية عند الحاجة.