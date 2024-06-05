شكرا لقرائتكم خبر عن خلال موسم الحج.. "خير الأيام" برنامج للطفل بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلة بالمكتبة النسائية، برنامجًا للأطفال بعنوان "خير الأيام" وذلك خلال الفترة من 24/ 11/ 1445 إلى 15/ 12/ 1445، في المكتبة النسائية بالمسجد النبوي.

ويتناول البرنامج الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى توسيع مجال العناية بالطفل وثقافته، عرض مجموعة من كتب الأطفال عن أحكام الحج، وفضل عشر ذي الحجة، وعدد من الأنشطة المعدة في قالب تعليمي يناسب الأطفال واحتياجاتهم، والتي تتنقل ما بين الكتاب إلى العالم الرقمي، مرورًا بالقصص المروية المقروءة والمسموعة، والألعاب، والمسابقات، والرسم، وتقديم الهدايا.