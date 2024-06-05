شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. ارتفاع درجات الحرارة العظمى على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن تعاود درجات الحرارة العظمى أرتفاعها على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير والباحة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية بسرعة 08-18 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.