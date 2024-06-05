شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق: نهاية الصيف منتصف سبتمبر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد خالد الزعاق، أن للصيف ثلاث مراتب، بداية وشدة ونهاية، حيث يبدأ في مايو ويشتد في ربعانية القيظ.

وكشف الزعاق خلال برنامج تقويم المذاع عبر قناة العربية، عن موعد بداية الصيف وهو بداية من شهر مايو، أما القيظ، الحر اللهب والتى يطلق عليها جمرة القيظ، فتشتد بعد ذلك فى أشهر يونيو ويوليو أغسطس.

وأضاف خبير الأرصاد، ان موسم الصيف لن ينفك إلا بدخول النجم الثاني من نجوم سهيل منتصف شهر سبتمبر، وحينذاك تنكسر حدة الصيف وحرارته.