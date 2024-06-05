"العرب يحبوننا أكثر من الصهاينة".. شاهد: حاخام يهودي ينفعل ويصرخ في وجه صحفي إسرائيلي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، حاخام يهودي ينفعل ويصرخ في وجه صحفي إسرائيلي، بعدما قال له "العرب يريدون قتلنا".

ورد الحاخام في الفيديو، قائلا: "حربكم ضد المسلمين الذين يعبدون الله... من تصفهم بالإرهابيين يعبدون الله أكثر من الصهاينة.. يعبدون الله أكثر من (زعيم المعارضة يائير) لابيد و(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو".

واستفز الصحفي الإسرائيلي، الحاخام، قائلا"العرب يريدون قتلك"، فرد الأخير عليه: "لا، لا يريدون قتلي.. يريدون جميعا أن يعبدوا الله".

وعلق الحاخام، على قول الصحفي الإسرائيلي بإن "العرب اغتصبوا اليهود": "أنتم كاذبون، هذا كذب الصهيونية.. العرب يحبوننا أكثر من الصهاينة".