شاهد: مسلحون ينفذون عملية سطو مسلح على بنك في الضفة الغربية بفلسطين ويطلقون النار على شخص

صحيفة الخليج 365: نفذ مسلحون، أمس الثلاثاء، عملية سطو مسلح على بنك في بلدة دار صلاح قضاء بيت لحم في الضفة الغربية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إنه تم تنفيذ سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تواجدت في مكان وقوع الحادثة بشكل مباشر، وباشرت تحقيقاتها بعد جمع التسجيلات وأشرطة الفيديو والبصمات للبحث عن الفاعلين، وتحويلهم إلى القضاء.

ووفق فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أظهر قيام أحد منفذي عملية السطو بالاختباء خلف مركبة لا تحمل لوحة أرقام وملثم، حيث أقدم على إطلاق النار على موظف بالبنك.