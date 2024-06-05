شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد : العام المُقبل سيكون الموسم الأخير للحج في فصل الصيف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني ، أن العام المقبل 1446ه‍ سيكون آخر موسم للحج في فصل الصيف لمدة 16 عامًا قادمة .

وأوضح القحطاني خلال مداخلته مع قناة «روتانا خليجية» ، أن هذا التغيير يرجع إلى الحسابات الفلكية الدقيقة التي تحدد التقويم الإسلامي ، التي تُظهر أن موسم الحج المقبل سيتزامن مع آخر فصل صيف لمدة 16 سنة قادمة .

وأشار إلى أن الحج سينتقل بعد ذلك إلى موسم الربيع لمدة 8 سنوات تبدأ من العام بعد المقبل 1447ه‍ ، وتليه 8 سنوات أخرى في فصل الشتاء ، وبالتالي سنودع فصل الصيف لمدة 16 عامًا .