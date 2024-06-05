تعديل نظام مراقبة شركات التمويل وتنظيمات لـ 11 هيئة

وافق مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ عبر الاتصال المرئي ـ، على تنظيمات هيئات الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء، فضلا عن الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.

كما أقر المجلس أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ.

استعدادات الحج

وفي بداية الجلسة، اطمأن خادم الحرمين الشريفين على اكتمال الاستعدادات والترتيبات لموسم حج هذا العام، وما سخرته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من جهود وإمكانات ومشروعات؛ بهدف تقديم المزيد من وسائل الراحة والطمأنينة لوفود الرحمن. وأكد في هذا السياق اعتزاز المملكة قيادةً وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يوفق حجاج بيته لأداء نسكهم، ويتقبل دعاءهم وصالح أعمالهم.

رسائل سياسية

ثم اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين، من ملك الأردن ورئيس مصر، وعلى فحوى الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس الصومال.

مجلس التنسيق السعودي الكويتي

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس رحب بما اشتمل عليه الاجتماع (الثاني) لمجلس التنسيق السعودي الكويتي من مخرجات عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وشعبيهما، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات المنعقدة في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، معرباً عن التطلع إلى تحقيق مزيد من الارتقاء بالعمل المشترك نحو آفاق أرحب في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة.

اجتماع أوبك

وأشاد المجلس بمخرجات الاجتماع الوزاري (37) للدول الأعضاء في «أوبك» والدول المشاركة من خارجها، مؤكداً أن قرار المملكة والدول السبع الأخرى بتمديد العمل بالتخفيضات الطوعية في إنتاجها الذي اتُخذ في اجتماعها بالرياض؛ يأتي تعزيزاً للجهود الاحترازية التي تبذلها مجموعة دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

استضافة يوم البيئة

وعدّ مجلس الوزراء استضافة المملكة لفعاليات اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق اليوم الأربعاء؛ تأكيداً على دورها الريادي محلياً وإقليمياً ودولياً في بذل الجهود وإطلاق المبادرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

وتابع المجلس تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، مجدداً حرص المملكة على مواصلة دعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وكل ما يسهم في الوصول لعالم أكثر نماءً وازدهاراً على الأصعدة كافة.

الشأن المحلي

واستعرض المجلس مؤشرات أداء اقتصاد المملكة خلال الفترة الماضية، مع مواصلة الأنشطة غير النفطية نموها، واستقرار معدل التضخم السنوي بنسبة (1.6%) في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالمياً، بالإضافة إلى استمرار التقديرات الإيجابية للتصنيف الائتماني.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب الفنزويلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة.

- مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة وكوت ديفوار.

- اتفاقية بين المملكة وكوسوفا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة.

- التباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

- مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة بين المملكة وتونس.

- مذكرة تفاهم مع إسبانيا لتبادل المعلومات في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

- اتفاقية بين المملكة وجمهورية الدومينيكان في مجال خدمات النقل الجوي.

- التباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات.

- مذكرة تفاهم مع كوريا بشأن التعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

- مذكرة تفاهم مع أمانة مجلس التعاون الخليجي في مجال التدريب والتنمية الإدارية.

- الموافقة على تنظيمات الهيئات الآتية: (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء).

- الموافقة على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ.

- الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك على النحو الوارد في القرار.

الترقيات

ـــ ترقية محمد بن سعود بن ضيدان الجهني إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (15) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ـــ ترقية المهندس مبارك بن ناصر بن مبارك المطوع إلى وظيفة (مستشار أول هندسة طرق) بالمرتبة (15) بوزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ـــ ترقية المهندس/ ياسر بن علي بن عبدالرحمن الرفاعي إلى وظيفة (رئيس بلدية) بالمرتبة (14) ببلدية محافظة ينبع.