شاهد.. محام يتقدم ببلاغ ضد امرأة صادفها ترتدي "بشت" في صالة التنفيذي بمطار الملك عبد العزيز بجدة ويثير الجدل

صحيفة الخليج 365: روى محام يدعى يحيى الشهراني قصة تقديمه بلاغا ضد امرأة صادفها ترتدي "بشت" رجالي "مشلح" في صالة "التنفيذي" بمطار الملك عبد العزيز بجدة.

تشبه بالرجال

وقال الشهراني في مقطع فيديو وهو يقود السيارة، إنه تقدم بشكوى ضد هذه المرأة لأنه يعتبرها تشبه بالرجال وامتهان للزي الرسمي.

وأضاف بأنه ذهب للمدير وسأله إن كان مسموحا للرجال بارتداء "الستيانة"؟ فاستنكر ذلك، ثم استفسر عن رأيه تجاه السيدة التي ترتدي "بشت" فتغيرت لهجته، حسب روايته.

وقال المحامي: إن المشالح "البشوت" لا يرتديها إلا الرجال "،الملك، ولي العهد، أصحاب الفضيلة القضاة، أصحاب المعالي الوزراء، المحامين، أعضاء النيابة العامة.

تقدم ببلاغ

وطلب بتقديم بلاغ واستقدام الشرطة والإحالة للنيابة العامة، باعتبار ذلك امتهان لهذا الزي .

وأشار إلى أن ضابط بالمطار تواصل معه وأخبره بان المرأة هي محامية ورفض تقييد البلاغ بعد التواصل مع النيابة باعتبار أن التشبه جزئي وليست كلي، ثم توجه ببلاغ للنائب العام خلال الحديث في الفيديو.

إثارة الجدل

وأثار الفيديو جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة حول قيادة المحامي للسيارة أثناء الحديث عن الواقعة، وانتقاده لأداء الجهات الحكومية.

تصوير أثناء القيادة

‏وتساءل المغرد عبداللطيف آل الشيخ بشأن تقديم بلاغ على صاحب المقطع المصور بما أنه يصور لمدة تزيد عن 6 دقائق أثناء القيادة ؟

تأليب للرأي العام

وعلق مغرد آخر يدعى محمد باحارث: الأ يعد انتقاده لأداء الجهات الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي تأليب للرأي العام ؟ خصوصا أنه عمل بلاغ ولم تعجبه النتيجة فلم يقوم بالتواصل مع الجهة الإشرافية وإبلاغهم بل قام بالنشر وانتقاد لاذع لجهات حكومية يبغاهم يمشوا بعقليته؟

وأضاف: أليس من صلاحيات رئيس التنفيذي إلغاء العضوية عند مضايقة المشتركين الآخرين؟ هل يوجد احتمالية أنه يكون في أمر شخصي بينهم ؟

تشبيه ليس في محله

أما حساب المستشار القانوني على منصة إكس قال: كلام الأخ قياس مع الفارق وتشبيه ليس في محله ولا يقبل فالبشت لباس ظاهري أما "الستيانة" فلباس داخلي وهناك فرق ولا يقاس هذا على هذا أبدا ، عجيب لماذا قال ستيانة !! هذا تضخيم وتهويل يفترض يقول رجل ارتدى بشت نسائي هنا مقبولة.

لا يوجد جريمة

وأشار إلى أنه بالفعل لا يوجد جريمة حتى يسجل البلاغ لدى الشرطة والنيابة أصلا لا تختص سوى بنظر ما فيه جريمة (حق عام )، مبينا أن هذه تعد مخالفة للذوق العام ودخولها مرفق عام يشدد المخالفة والجهات الرسمية مخولة بضبط المخالفات وليس المواطنين أو غيرهم .

وبين أن المجاهرة موضوع آخر يسبغ على الجرائم ولا يكيف بالمخالفات وله أركان وشروط حتى يكيف أن هذا الفعل مجاهرة من عدمه.

مجرد مخبر

وقال إنه في مثل هذه الحالة أنت مجرد مخبر وليس هناك حق خاص وأنت ليس صاحب حق خاص حتى تتابع مع الجهات فكل جهة قائمة بدورها، وهذا المقطع فيه تجاوزات وتقليل وإفتئات على أعمال رجال السلطة يقول ( وكيل رقيب ضعيف!!) وتدخل بعمل رجال المطار وغيرهم.