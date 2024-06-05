شكرا لقرائتكم خبر عن عبر 50 مركزاً بـ7 مناطق.. "الأمر بالمعروف" تستكمل جاهزيتها لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكملت الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جاهزيتها لخدمة الحجاج عبر 50 مركزاً ونقطة ميدانية توعوية في 7 مناطق يمر خلالها ضيوف الرحمن وهي منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنفذ الدخول البري في البطحاء وسلوى والربع الخالي وجسر الملك فهد بالشرقية، ومنفذ الوديعة بنجران، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالجوف والقصيم.

وخصصت الرئاسة 3 ملايين بطاقة تعريفية تضم الرقم الموحد لمقدم الخدمة، و400 وسيلة توعوية و50 جهاز بث ثابتاً ومتنقلاً لخدمة التوعية التفاعلية المستدامة، و3 وسائل توعوية متنقلة لتسهم كافة الخدمات في تعظيم مناسك الحج في نفوس ضيوف الرحمن، وتمكنهم من أداء مناسكهم وفق المنهج الشرعي.





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واستثمرت الرئاسة، الشراكات مع الجهات ذات الصلة باستقبال الحجاج بتفعيل منصاتها وخدماتها التقنية في 5 مطارات دولية و3 محطات بقطار الحرمين، و3 مواقع في محيط التوسعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

كما كلفت لتنفيذ خطة الحج ما يقارب 800 موظف ميداني وإداري ومترجم من ذوي الكفاءة والخبرة العالية، بالإضافة لتقديم محتوى توعوي يتجاوز 1300 مادة مقروءة ومسموعة ومرئية، ومترجم إلى 15 لغة عالمية، ومنظومة متكاملة من الخدمات التقنية والمشاريع الرقمية والمبادرات والشراكات النوعية بلغت 17 خدمة ومشروع ومبادرة، كتطبيق مبرور بنظامي التشغيل ومنصة الحج والعمة والزيارة، والمنصة التفاعلية الرقمية، وتقنية الواقع المعزز 3D ، وتقنية QR CODE وتقنية CHAT BOT ، وتقنية Wi Fi ، وتقنية NFC ، والخرائط التفاعلية، ومبادرة شواهد، ومبادرة تجويد، ومبادرة تمكين المؤهلين من منسوبيها للعمل في الترجمة ولغة الإشارة لخدمة الحجاج غير الناطقين بالعربية، ومشروع تشغيل المركز الميداني التوعوي في الأبواء بالطاقة الشمسية.

وأوضح الأمين العام لشؤون الحج والعمرة والزيارة بالرئاسة أحمد بن محمد بلعوص، أن الرئاسة تتشرف بأن تكون من الجهات المباشرة لخدمة الحجاج التي تأتلف أعمالها في منظومة واحدة ضمن الخدمات الجليلة التي تقدمها الحكومة الرشيدة لضيوف الرحمن وفق معايير الجودة عبر برنامج وخطة عملها حيث راعت جميع متطلبات واحتياجات ضيوف الرحمن التوعوية والميدانية.