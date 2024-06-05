إطلاق نار على السفارة الأمريكية في بيروت.. والكشف عن جنسية أحد المهاجمين بعد القبض عليه!

صحيفة الخليج 365: تعرضت السفارة الأميركية في بيروت لإطلاق نار من 3 مسلحين قبل أن يتدخل أمن السفارة والجيش اللبناني ويطلقوا النار باتجاه المهاجمين.

وبحسب"سكاي نيوز عربية"، صدر بيان عن الجيش اللبناني يفيد بأن السفارة الأميركية في منطقة عوكر قد تعرضت لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية.

وأضاف أن الجيش رد على مصادر النار ما أسفر عن إصابة مطلق النار ونقله للمستشفى.

وفي بيان إضافي قال الجيش: "تُجري وحدات الجيش المنتشرة في محيط السفارة الأميركية في عوكر عملية تفتيش للبقعة المحيطة، وتعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحفظ أمن المنطقة".