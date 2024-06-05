شاهد: أول فيديو لإطلاق النار على السفارة الأميركية في لبنان

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لقطات من تعرض السفارة الأمريكية لإطلاق نار من 3 مسلحين في بيروت.

وسمع في الفيديو طلقات الرصاص، فيما شوهد عدد من الأشخاص يتابعون المشهد وسط حالة من الخوف والرعب.

يذكر أن أمن السفارة والجيش اللبناني تدخلوا وأطلقوا النار باتجاه المهاجمين.

وصدر بيان عن الجيش اللبناني يفيد بأن السفارة الأميركية في منطقة عوكر قد تعرضت لإطلاق نار من شخص يحمل الجنسية السورية.

وأضاف أن الجيش رد على مصادر النار ما أسفر عن إصابة مطلق النار ونقله للمستشفى.