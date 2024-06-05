آليتان لتصحيح إجابات الطلاب ومرتبتا شرف لخريجي المسارات

بينما انطلقت، أمس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وتستمر 5 أيام، أعطت وزارة التعليم المدارس صلاحية وضع جدول الاختبارات النهائية وفق ما تراه كل مدرسة، بشرط أن لا تتجاوز أيام الاختبارات خمسة أيام.

وأكد تربويون لـ«دوت الخليج»، أن وزارة التعليم أتاحت لمديري المدارس آليتين لتصحيح أوراق الإجابة، وهما: تشكيل لجنة تصحيح يتم توزيع الأسئلة بين أعضائها، ثم يعاد توزيع الأسئلة عليهم لإجراء المراجعة الفنية، أو يتولى معلم المادة تصحيح أوراق إجابة المادة التي يدرسها، ثم يكلف معلم آخر من نفس التخصص للمراجعة الفنية.

وأوضح التربويون أن التعليمات تؤكد أنه عند حدوث خطأ في رصد درجة طالب أو تصحيح أوراقه، وترتب عليه إضرار بالطالب، كأن يعيد السنة أو نجح نجاحًا غير مستحق، فيتم دراسة المشكلة، ويتخذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية، موضحين أن التقويم في نظام مسارات للمرحلة الثانوية، يمنح مرتبة «الشرف» عند التخرج في المرحلة الثانوية، وهي المرة الأولى تنتظر الخريجين.

مرتبتا الشرف

- مرتبة الشرف الأولى للحاصلين على معدل 97% فأكثر.

- مرتبة الشرف الثانية للحاصلين على معدل تراكمي 95% فأعلى وأقل من 97%.

- شريطة ألا يكون الطالب قد رسب في أي مادة دراسية في المرحلة الثانوية، وأتم دراسة المرحلة الثانوية في مدة أقصاها 3 أعوام، وحقق نسبة 98% فأكثر في المواظبة، و100% في السلوك، وأن يكون الطالب منتظمًا.

‏طريقة حساب المعدل التراكمي

‏- %20 من معدل السنة الأولى.

‏- %40 من معدل السنة الثانية.

‏- %40 من معدل السنة الثالثة.

‏معرفة نسبة تقدم الطالب في الاختبارات النهائية

‏- الدخول على نظام «نور» عن طريق النفاذ الوطني.

‏- اختيار الطالب.

‏- الدخول على «نسبة تقدم الطالب».

‏- الذهاب إلى خانة «معدل المواد».

‏- اختيار المادة.

‏- الضغط على «عرض التفاصيل».