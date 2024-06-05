شكرا لمتابعة خبر عن خالد الشرهان: ‏البنت إذا قالت لك أهلين معناها تبي الزواج .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الناشط الاجتماعي والإعلامي خالد الشرهان كيفية معرفة حاجة الفتاة للزواج على طريقته الخاصة بطريقة ممازحة؛ مما أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل.

وقال الشرهان في مقطع فيديو ظهر من خلاله مازحًا:” البنت إذا قالت لك أهلين معناها تبي الزواج، لأن أهلك وأهلها يساوا أهلين.”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل المختلفة حيث علّقت أحدهم قائلة:” طيب وإذا قالت ارحب يعني مسامحتك هي بالمهر، ياخي تكفى لا عاد تتكلم سكوتك من ذهب.”