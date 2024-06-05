"منجم ويحب الترند".. بالفيديو: أول رد من البحوث الفلكية المصرية على توقعات الجيولوجي الهولندي بشأن حدوث زلزال قوي خلال أيام

صحيفة الخليج 365: رد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، على توقعات الجيولوجي فرانك هوغربيتس بشأن حدوث زلزال قوي خلال أيام.

منجم

وقال خلال مداخلة مع قناة صدى البلد:" فرانك "ليس عالما، ولكنه منجم، ودائما ما يحب الترند، فهو ليس فلكيا أو جيولوجيا كما يزعم البعض".

منطقة آمنة

وتابع: "لا يوجد زلازل مثلما يتردد، الزلازل ميزان طبيعي للأرض يحدث يوميا، ونحن في منطقة آمنة وليست خطيرة فيما يتعلق بحدوث الزلازل".

أدلة علمية

وفي السياق نفسه علق رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر شريف الهادي، على توقعات فرانك قائلا: "توقع الزلازل من الممكن أن يحدث، ولكن من الصعب التنبؤ بحدوثها، لأنها تحتاج إلى أدلة علمية، ومن الممكن أن تحدث بشكل مفاجئ".