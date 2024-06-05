الكشف عن فاكهة تحمي من أمرض القلب والسرطان والسكري وتحرق الدهون

صحيفة الخليج 365: كشف خبراء التغذية عن الفاكهة الأكثر صحة، والتي تحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة، وتقلل من أمراض السرطان وأمراض القلب والاكتئاب.

فوائد التوت الأزرق

وقال الخبراء إن فاكهة التوت الأزرق تعتبر من أكثر مضادات الأكسدة بسبب لونها الأزرق الناتج عن مستويات مادة الأنثوسيانين المرتفعة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

السكري وأمراض القلب

ويقلل التوت الأزرق من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني، ويحافظ على صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بالخرف.

تقليل الدهون

ويساعد التوت الأزرق في الحفاظ على الوزن، إذ تشير الأبحاث إلى أن تناول الأنثوسيانين يقلل من دهون البطن ودهون الجسم بشكل عام بنسبة تصل إلى 9٪.