شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. ”التعليم“ تتيح لأولياء الأمور متابعة درجات أبنائهم عبر "نور" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة غير مسبوقة، أتاحت وزارة التعليم لأولياء الأمور إمكانية الاطلاع على درجات أبنائهم وبناتهم في الاختبارات بشكل فوري ويومي عبر نظام ”نور“.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز التواصل بين المدرسة والمنزل، وتمكين الأسر من متابعة أداء أبنائهم عن كثب، مما يسهم في تحسين مستويات التحصيل الدراسي.

وانطلقت اختبارات نهاية العام الدراسي أمس الثلاثاء، في جميع مدارس المملكة، وقد حرصت إدارات التعليم على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان سير الاختبارات بسلاسة ويسر. وقام مديرو التعليم بجولات تفقدية على المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية والوقوف على آلية التصحيح ورصد الدرجات.



خيارات للمتابعة



وأشار تربويون إلى أن الوزارة أتاحت لمديري المدارس خيارين لتصحيح أوراق الإجابة: إما تشكيل لجنة تصحيح، أو تكليف معلم المادة بتصحيح أوراق إجابتها، على أن يقوم معلم آخر من نفس التخصص بالمراجعة الفنية.

وشددوا على أن التعليمات تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي خطأ في رصد الدرجات أو التصحيح بما يضمن مصلحة الطالب التعليمية.

وألزمت وزارة التعليم المدارس بإنهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات أولاً بأول لضمان اعتماد النتائج قبل بدء الإجازة الصيفية.