شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| وصول الفوج الأول من حجاج مصر وحفاوة استقبال بالقهوة وزمزم والورود والان نبدء بالتفاصيل



وتقدم حفل الاستقبال نائب رئيس مجلس إدارة الجهة موفق خوج والرئيس التنفيذي أحمد تمار ورئيس قطاع مصر حاتم أبو العلا ومدير عمليات المشاعر م. حازم أبو العلا، بجانب رئيس مركز الخدمة زهير عناني.



ورحب الرئيس التنفيذي للجهة المستضيفة أحمد تمار بحجاج جمهورية مصر العربية، مبينًا أن السعي مستمر بكافة الإمكانيات إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيدها الله - للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

الدمام - شريف احمد - بعد وصول الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية، وهم قرابة 1000 حاج من أصل قرابة 55 ألف حاج سيؤدون الفريضة هذا العام تم استقبالهم من قبل الجهة المستضيفة من خلال مركز الخدمة 220، وبحفل استقبال خاص لهم اشتمل على تقديم القهوة السعودية والورود والهدايا والوجبات وماء زمزم والعبارات الترحيبية.وتقدم حفل الاستقبال نائب رئيس مجلس إدارة الجهة موفق خوج والرئيس التنفيذي أحمد تمار ورئيس قطاع مصر حاتم أبو العلا ومدير عمليات المشاعر م. حازم أبو العلا، بجانب رئيس مركز الخدمة زهير عناني.ورحب الرئيس التنفيذي للجهة المستضيفة أحمد تمار بحجاج جمهورية مصر العربية، مبينًا أن السعي مستمر بكافة الإمكانيات إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيدها الله - للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.