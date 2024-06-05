شكرا لقرائتكم خبر عن "دوري نافس" و"تحدي الفيزياء".. مبادرات مبتكرة في الأحساء لتحسين التعليم والان نبدء بالتفاصيل



ونجح فريق مكتب التعليم بشمال الأحساء في إصدار سلسلة من الأدلة ومنها دليل استراتيجيات حل المسائل

مبادرات مبتكرة

من بين المبادرات التي كشف عنها مدير مكتب تعليم شمال الأحساء محمد العنزي الآتي: دوري نافس: أذكت هذه المبادرة روح التنافس بين الطلاب والطالبات عبر مسابقات علمية في المهارات الأساسية في المواد المستهدفة للاختبارات الوطنية «نافس»، وتأهل 181 طالب في التصفيات النهائية للمرحلة الابتدائية، و47 للمتوسطة، وفاز 15 منهم في النهائي يمثلون 7 مدارس.

تحدي الفيزياء: وهدفت إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي في الفيزياء عن طريق برمجية الكترونية تفاعلية، وطرح فيها 395 سؤالاً، وشارك فيها 645 طالبا تأهل منهم 60 طالباً في النهائي، فيما قدمت 16 تجربة علمية.

مشروع نحو فهم قرائي واع ٍ: ويستهدف تمكين الطلاب فهم المعنى الكامن في النصوص وتطوير لغته، وطبق على الصفين الثاني والثالث الابتدائي.

الطلبة الأكثر نقاطاً: مهدي صالح الحسن ”مدرسة جواثا الابتدائية“، سراج يوسف الحافظ ”مدرسة سعيد بن المسيب“، حسين البراهيم ”زين العابدين“، نايف عبدالمنعم المغيرة ”صهيب الرومي“، خليفة مبارك البخيت ”المقدام الابتدائية“، عبدالله سعد الدولة ”صهيب الرومي“، فاطمة أحمد الفضلي ”المراح المتوسطة“، فاطمة الطريف ”الأولى بالمقدام“، زهراء الدريس ”الأولى بالجبيل“.

تحسين نواتج التعلم

- ترتيب المدارس في نهائي تحسين نواتج التعلم:

مدرسة الخنساء المتوسطة ”بنات“، التويثير المتوسطة ”بنات“، القارة المتوسطة ”بنين“، الجرن المتوسطة ”بنات“، البطالية الثانية ”بنات“، العمران المتوسطة ”بنين“، صهيب الرومي ”بنين“، المراح المتوسطة ”بنات“، الحليلة المتوسطة ”بنين“.

- المدارس الفائزة في التصفيات الأولية من البرنامج: ابتدائية السيايرة ”ثالث ابتدائي“، المقدام الابتدائية ”سادس“، صهيب الرومي ”ثالث متوسط“.

الفائزين بالاختبار المحاكي الالكتروني: فاطمة الفضلي ”متوسطة المراح“، عبدالله حسين المشعل ”زين العابدين“، حسين الغدير ”أفضل منسق“، وتركي الجبيلي " أفضل برومو تصويري عن البرنامج.

- المنسقات الأكثر تفاعلاً: هدى بنت جاسم الجمعة ”الابتدائية الأولى بالسيايرة، زهرة بنت عبدالله بوخمسين“ الابتدائية الأولى بالمقدام ”، موضي بنت خالد القحطاني“ ابتدائية المطيرفي ”، زينب بنت صادق الجبران“ المتوسطة الأولى بالجرن ”، عفاف بنت حمود الفضلي“ المتوسطة الأولى بالمراح ”، زينب علي البلادي“ المتوسطة الأولى بالتويثير ”، سعدية بنت عيسى الصحيح“ ابتدائية العرامية ”، زينب بنت باقر الكشي“ متوسطة الخنساء بالحليلة.

- المنسقين الأكثر تفاعلاً: جهاد الشخص ”متوسطة العمران“، أحمد الوباري ”زين العابدين“، محمد اليوسف ”الجبيل الابتدائية“، أحمد الكليب ”جواثا الابتدائية“، علي الدريهم ”البراء بن عازب“، أسامه السليم ”هشام بن عمار“، كاظم أبوناصر ”صهيب الرومي“. الدمام - شريف احمد - كشفت جملة من المبادرات التي أعلن عنها مكتب التعليم بشمال الأحساء بهدف تحسين نواتج التعلم ”نتاجنا 2“، عبر تنويع الأساليب والطرق وتوظيف التقنية الحديثة مرورًا بحجم العمل والجهد النوعي المبذول من قبل فريق العمل في المكتب للارتقاء بنواتج التعلم، وصولاً لتحقيق الهدف الذي وضعته وزارة التعليم ويتابعه مدير عام التعليم بالأحساء ليجني ثمار تلك الجهود أبناؤنا وبناتنا الذين سخرت دولتنا حماها الله جل إمكاناتها لينعموا بتعليم متقدم ومتطور يضاهي دول العالم.ونجح فريق مكتب التعليم بشمال الأحساء في إصدار سلسلة من الأدلة ومنها دليل استراتيجيات حل المسائل الرياضية ، وأدلة المهارات المستهدفة في الاختبارات الوطنية، وهدفت إلى رفع تحصيل الطلاب التعليمي، وإكسابهم الحقائق العلمية بطرق حديثة، وهو الأمر لم يخف ِ مدير عام التعليم بالأحساء الأستاذ حمد بن محمد العيسى إعجابه به وسعادته بالجهد الخلاق لإطلاق هذه المبادرات وتنوع أساليبها، وأكد بأن جهود فريق عمل المكتب يتماهى مع توجيهات وزير التعليم يوسف البنيان الذي يحرص على أن تصب جهود جميع منسوبي التعليم حول رفع مستوى الطلاب والعمل على تحسين نواتج التعلم.من بين المبادرات التي كشف عنها مدير مكتب تعليم شمال الأحساء محمد العنزي الآتي:تحسين نواتج التعلم- ترتيب المدارس في نهائي تحسين نواتج التعلم:مدرسة الخنساء المتوسطة ”بنات“، التويثير المتوسطة ”بنات“، القارة المتوسطة ”بنين“، الجرن المتوسطة ”بنات“، البطالية الثانية ”بنات“، العمران المتوسطة ”بنين“، صهيب الرومي ”بنين“، المراح المتوسطة ”بنات“، الحليلة المتوسطة ”بنين“.- المدارس الفائزة في التصفيات الأولية من البرنامج: ابتدائية السيايرة ”ثالث ابتدائي“، المقدام الابتدائية ”سادس“، صهيب الرومي ”ثالث متوسط“.الفائزين بالاختبار المحاكي الالكتروني: فاطمة الفضلي ”متوسطة المراح“، عبدالله حسين المشعل ”زين العابدين“، حسين الغدير ”أفضل منسق“، وتركي الجبيلي " أفضل برومو تصويري عن البرنامج.- المنسقات الأكثر تفاعلاً: هدى بنت جاسم الجمعة ”الابتدائية الأولى بالسيايرة، زهرة بنت عبدالله بوخمسين“ الابتدائية الأولى بالمقدام ”، موضي بنت خالد القحطاني“ ابتدائية المطيرفي ”، زينب بنت صادق الجبران“ المتوسطة الأولى بالجرن ”، عفاف بنت حمود الفضلي“ المتوسطة الأولى بالمراح ”، زينب علي البلادي“ المتوسطة الأولى بالتويثير ”، سعدية بنت عيسى الصحيح“ ابتدائية العرامية ”، زينب بنت باقر الكشي“ متوسطة الخنساء بالحليلة.- المنسقين الأكثر تفاعلاً: جهاد الشخص ”متوسطة العمران“، أحمد الوباري ”زين العابدين“، محمد اليوسف ”الجبيل الابتدائية“، أحمد الكليب ”جواثا الابتدائية“، علي الدريهم ”البراء بن عازب“، أسامه السليم ”هشام بن عمار“، كاظم أبوناصر ”صهيب الرومي“.