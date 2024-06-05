شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاء" يبدأ تطبيق المعيار الدولي لإخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المملكة عزمها التشديد في تطبيق أنظمة واشتراطات الصحة النباتية ومنها المعيار الدولي المعني بإخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية.

وأعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ”وقاء“، البدء بتطبيق المعيار الدولي رقم 15 المتضمن ”اخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية“ الخاص بالإرساليات النباتية وغير النباتية عبر منافذ المملكة اعتبارا من 15 يوليو المقبل.

ونوه على ضرورة الالتزام بتطبيق المعيار الدولي رقم 15 المتضمن ”اخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية“ الخاص بالإرساليات النباتية وغير النباتية عبر منافذ المملكة اعتبارا من 15 يوليو المقبل. تدابير الصحة النباتية ويأتي ذلك تأكيداً على أهمية المعيار الدولي الخاص بإخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية للوائح، حيث حدّد تدابير الصحة النباتية التي تقلّل خطر دخول وانتشار الآفات الحجرية المترافقة مع حركة مواد التعبئة الخشبية المصنوعة من خشب خام في التجارة الدولية، وتشمل مواد التعبئة الخشبية“الأقفاص والصناديق وعلب التعبئة، والطبالي، وأخشاب الفرش، حيث أن تنفيذ هذا المعيار يحدّ إلى حدّ بعيد من خطر إدخال وانتشار الآفات بواسطة مواد التعبئة الخشبية وبالتالي تأثيرها السلبي.

وأشار إلى ضرورة تطبيق تدابير الصحة النباتية والمعايير الدولية للصحة النباتية الصادرة عن الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، ولتسهيل عمليات التجارة العالمية بين الدول بما يخصّ وصول منتج سليم وخالٍ من كافة الآفات النباتية، بما في ذلك مواد التعبئة الخشبية، وحفاظاً على سمعة صادرات المملكة وتسهيل انسيابها إلى البلدان المستوردة.