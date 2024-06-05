30 ثانية لإنهاء إجراءات الحجاج في جدة ورقابة بيئية مشددة

خصص مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 3 صالات لاستقبال الحجاج على مساحة 90 ألف م2، وبمنظومة متكاملة من الخدمات لأكثر من 26 موقف طائرات و18 جسرا، لاستقبال الحجاج داخل الصالات إلى وصولهم لمنطقة الجوازات. كما تم توفير 300 كونتر حتى لا يستغرق إنهاء إجراءات دخولهم أكثر من 30 ثانية.

وتسخر الجوازات كل التسهيلات والكوادر لخدمة الحجاج، حيث تم توفير 411 منصة لإنهاء الإجراءات، و29 سيرا لتسلم الأمتعة، بينما تضم صالات الحجاج قطاع الجمارك الذي يتوافر به 54 جهاز تفتيش جمركي و440 منصة لقبول الأمتعة و56 بوابة وجسرا متحركا لنقل الحجاج، إذ يستقبل مطار الملك عبدالعزيز الحصة الأكبر من الحجاج، ومن المتوقع أن يستقبل مليونا و200 ألف حاج.

رقابة مكثفة

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي تفاصيل خطة موسم الحج لهذا العام في كلٍ من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وستنفذ الخطة خلال ثلاث مراحل متكاملة، ستشكل رقابة مكثفة على كل المنشآت والأنشطة التي سيعبر من خلالها الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وستستمر في أثناء أداء مناسكهم حتى انتهاء الموسم.

وكشف المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، تفاصيل الخطة التي تبدأ بالمرحلة الأولى التي انطلقت في العشرين من ذي القعدة عبر نحو 1500 جولة رقابية مكثفة على كل الأنشطة والمجمعات والطرق التي يسلكها الحجاج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشمل طرق الهدا والسيل والجموم والليث جدة القديم وطريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الهجرة وطريق القصيم.

طرق آمنة

خصصت وزارة النقل والخدمات اللوجستية طرقا آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، من أبرزها طريق الليث بطول 40 كم الذي يربط جنوب المملكة بمكة المكرمة، وطريق الهجرة بطول 420 كم الذي يربط المدينة المنورة بمكة المكرمة، وطريق السيل الكبير بطول 80 كم الذي يربط طريق الرياض - الطائف بمكة المكرمة، وطريق الهدا بطول 23 كم الذي يربط محافظة الطائف بمكة المكرمة، وطريق الأمير محمد بن سلمان بطول 70 كم الذي يربط محافظة جدة بمكة المكرمة.

منظومة متكاملة

تواصل قوافل الحجاج مغادرة المدينة المنورة يوميا في طريقهم إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بمكة المكرمة، لأداء فريضة الحج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيأتها مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، لتيسير وصولهم وانتقالهم عبر المنافذ والطرق السريعة، ليؤدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة وأمان. بينما تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإطلاق 251 عربة قولف وفق الخطة التشغيلية للموسم. كما وضعت الهيئة 10 آلاف عربة يدوية جاهزة للاستخدام لقاصدي المسجد الحرام، وذلك من خلال زيادة المواقع إلى 20 موقعا موزعة في رحاب المسجد الحرام وساحاته.

من تجهيزات مطار الملك عبد العزيز

411 منصة لإنهاء إجراءات الجوزات

16 ألف موظف

27 جهة حكومية وخاصة

29 سيرا لتسلم الأمتعة

54 جهاز تفتيش جمركي

56 بوابة وجسرا متحركا

440 منصة لقبول الأمتعة

28 بوابة للحافلات

4 مراكز صحية

90 ألف كتاب ومطبوعات إرشادية