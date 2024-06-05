شكرا لقرائتكم خبر عن منع استخدام لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى على منتجات الجمعيات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على منع استخدام لفظ الجلالة أو أسماء الله الحسنى على منتجات الجمعيات الأهلية، وذلك استنادًا إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/8» وتاريخ 19/2/1437 هـ.

وأوضح المركز أن هذا الإجراء يهدف إلى منع امتهان هذه الأسماء عند تلف المنتجات، والحفاظ على قدسيتها، مشيرًا إلى أنه لوحظ كتابة بعض هذه الألفاظ على منتجات الجمعيات الأهلية.

وأكد المركز أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على قدسية هذه الألفاظ ومنع إساءة استخدامها، مشددًا على أهمية التزام الجمعيات بالأحكام الشرعية والأنظمة المرعية بما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون القيم الدينية والاجتماعية.

