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إعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي 2024.. اعرف التفاصيل

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة للتخصصات الصحية، نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات لعام 2024م، وذلك عبر بوابة المفاضلة والقبول الإلكترونية "Matching System" في الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضحت أن عدد المقبولين لهذا العام تجاوز 6400 في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها 57 برنامجاً تدريبياً موزعة على 96 مركزاً تدريبياً.

برامج البورد السعودي

ودعت "الهيئة" المقبولين إلى الاطلاع على الجدول الزمني للتقديم والقبول على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات.
وأشارت إلى أن آخر موعد لتسديد الرسوم سيكون في 10 يوليو 2024، على أن يكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل في 31 يوليو 2024، بينما ستكون محطة انطلاق التدريب الفعلية في 1 أكتوبر 2024.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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