شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي 2024.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات لعام 2024م، وذلك عبر بوابة المفاضلة والقبول الإلكترونية "Matching System" في الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضحت أن عدد المقبولين لهذا العام تجاوز 6400 في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها 57 برنامجاً تدريبياً موزعة على 96 مركزاً تدريبياً.
وأشارت إلى أن آخر موعد لتسديد الرسوم سيكون في 10 يوليو 2024، على أن يكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل في 31 يوليو 2024، بينما ستكون محطة انطلاق التدريب الفعلية في 1 أكتوبر 2024.
وأوضحت أن عدد المقبولين لهذا العام تجاوز 6400 في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها 57 برنامجاً تدريبياً موزعة على 96 مركزاً تدريبياً.
برامج البورد السعوديودعت "الهيئة" المقبولين إلى الاطلاع على الجدول الزمني للتقديم والقبول على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسة والدبلومات.
وأشارت إلى أن آخر موعد لتسديد الرسوم سيكون في 10 يوليو 2024، على أن يكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل في 31 يوليو 2024، بينما ستكون محطة انطلاق التدريب الفعلية في 1 أكتوبر 2024.