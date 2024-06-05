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ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل يوميًا؟

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صحيفة الخليج 365: كشف خبراء أن البصل مصدر طبيعي للفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية، حسب موقع Eating Well.

وأوضح الخبراء فوائد البصل على النحو التالي:-

1- دعم صحة الأمعاء

يحتوي البصل على الإينولين البريبايوتيك، الذي يساعد على تحفيز نمو البكتيريا الصحية

2- تحسين صحة القلب

يحتوي البصل على خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، وخاصة الكيرسيتين، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة لارتفاع ضغط الدم.

3-تعزيز صحة العينين

يساعد البصل في دعم صحة العين الجيدة. فهو غني بالكبريت، وهو مهم لإنتاج الجلوتاثيون، أحد أقوى مضادات الأكسدة في الجسم

4- خصائص مضادة للبكتيريا

يتميز البصل أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا للمساعدة في محاربة البكتيريا الخطيرة والحد من العدوى.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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