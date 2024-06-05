ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل يوميًا؟

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صحيفة الخليج 365: كشف خبراء أن البصل مصدر طبيعي للفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية، حسب موقع Eating Well.
وأوضح الخبراء فوائد البصل على النحو التالي:-
1- دعم صحة الأمعاء
يحتوي البصل على الإينولين البريبايوتيك، الذي يساعد على تحفيز نمو البكتيريا الصحية
2- تحسين صحة القلب
يحتوي البصل على خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، وخاصة الكيرسيتين، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة لارتفاع ضغط الدم.
3-تعزيز صحة العينين
يساعد البصل في دعم صحة العين الجيدة. فهو غني بالكبريت، وهو مهم لإنتاج الجلوتاثيون، أحد أقوى مضادات الأكسدة في الجسم
4- خصائص مضادة للبكتيريا
يتميز البصل أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا للمساعدة في محاربة البكتيريا الخطيرة والحد من العدوى.