شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل متخصصة تعزيز قدرات منتجي التوت في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، وغرفة الطائف متمثلة في اللجنة الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية، ورشة عمل تحت عنوان ”العمليات الزراعية السليمة لزراعة وإكثار التوت الأسود" وذلك بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.وأوضح المهندس، هاني القاضي، أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات منتجي التوت من أجل تبني ممارسات زراعية أفضل خلال مرحلتي الإنتاج وما بعد الحصاد مما يسمح برفع الإنتاجية وجودة الإنتاج.ممارسات سليمةتناولت الورشة الممارسات السليمة والرعاية المثلى لنباتات الفاكهة وأشجار التوت الأسود وعمليات التسميد وآليات استخدامها وفق حاجة النبات إضافة إلى طرق تنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الآفات والأمراض.وركزت ورشة العمل على إرشاد المزارعين عن طرق تقليم نباتات التوت وإيضاح أبرز الإصابات الحشرية والمرضية التي قد تصيبها.وجاءت ورشة العمل التي لاقت اقبالاً من المستفيدين وأصحاب المزارع وامتدادًا لسعي الإدارة العامة للإرشاد الزراعي إلى تنظيم واستدامة العمل الإرشادي لتطوير البرامج الإرشادية المتنوعة.يذكر أن الورشة الإرشادية صاحبها معرض لمنتجات التوت، وتم توزيع شتلات التوت الأسود للحضور.