شكرا لقرائتكم خبر عن داخل الحافلات.. شاشات رقمية تبث رسائل تثقيفية لتعزيز صحة الحاج والان نبدء بالتفاصيل

العدوى التنفسية

الدمام - شريف احمد - ينفّذ تجمّع المدينة المنورة الصحّي، بالتعاون مع هيئة تطوير المدينة المنورة، حملة تثقيفية لتوعية ضيوف الرحمن حول بعض الإجراءات الصحية التي تعزّز صحة الحاج، والوقاية الشخصية خلال رحلة الحج.وتتضمن الحملة، رسائل توعوية تبثّ بعدة لغات، عبر شاشات رقمية تم تركيبها داخل حافلات نقل الحجاج، وفي منافذ ومحطات الوصول الجوي والبرّي، ومراكز التفويج.وتقدم نصائح حول سبل الوقاية من أشعة الشمس أثناء أداء مناسك الحج، وضرورة الإكثار من شرب السوائل، واستخدام المظلة الشمسية، والابتعاد عن أشعة الشمس، ومصادر الحرارة، وأهمية وضع الكمامة للوقاية من حالات العدوى التنفسية الفردية، ومنع انتقالها للآخرين.وتستعرض أبرز الخدمات التي تم تهيئتها في المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الموسمية والدائمة، لخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة، ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتكليف طواقم طبية مؤهلة بمختلف التخصصات الطبية لخدمة الحجاج.