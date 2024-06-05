شكرا لمتابعة خبر عن فزعة السعوديين تلبي مناشدة فتاة مصرية بدفع الدية عن والدها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ناشدت فتاة مصرية المواطنين السعوديين بدفع مبلغ الدية عن والدها غير المقتدر.

وخلال 15 ساعة من مناشدة الفتاة للمواطنين السعوديين في مقطع فيديو، كان قد تم تسديد مبلغ الدية عن والدها والذي وصل إلى 180 ألف ريال.

وكان والد الفتاة قد تسبب في حادث مروري بصدم مواطن سعودي؛ حيث توفي المواطن وحكم على والد الفتاة بالدية؛ مما تسبب في أنه لم يزر بلده مصر لمدة 10 سنوات بسبب مبلغ الدية الذي لا يستطيع دفعه.

ودفع ذلك ابنته إلى عمل مناشدة من خلال فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى تفاعل كبير من المواطنين السعوديين الذين استجابوا لدعوتها.