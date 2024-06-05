شاهد: فيديو "تم القبض" على عدد من مرتكبي الجرائم.. والكشف عن جنسياتهم والتهم الموجهة إليهم

صحيفة الخليج 365: نشر الأمن العام مقطع فيديو، استعرض خلاله القبض على عدد من مرتكبي الجرائم في المملكة.

وأشار الأمن العام إلى أنه تمّ القبض على 5 مقيمين بالرياض، من الجنسيتين اليمنية والبنجلاديشية، ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية في مكانٍ عامٍ لخلافٍ بينهم، وفي الرياض، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو".

وأضاف، في الجوف، تمّ القبض على مواطن قام بالتحرُّش بامرأة، كما تم ضبط وافدَيْن بتأشيرة زيارة في مكة المكرّمة قاما بالنصب والاحتيال بالترويج لسندات هدي غير نظامية عبر منصات التواصل بغرض النصب والاحتيال، وضُبط بحوزتهما تصريح حج مزوّر ومبالغ مالية.