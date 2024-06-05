شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة ستيني يعاني تمدد بالشريان الأورطي الصدري في تخصصي بريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذ أطباء جراحة الأوعية الدموية في "مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة" عضو تجمع القصيم الصحي حياة مريض في الستينيات مع العمر كان يعاني من تمدد بالشريان الأورطي بمنطقة الصدر، إضافة لارتفاع مزمن بضغط الدم.وذكر تجمع القصيم الصحي أن المريض راجع طوارئ المستشفى ضمن حالات حالة إنقاذ الحياة العاجلة وكان يشكو من ألم شديد بمنطقة الظهر، وبعد إجراء فحوصات الأشعة المقطعية تبين أن المريض يعاني من تمدد كبير بالشريان الأورطي الصدري مما تسبب بالضغط على الفقرات الصدرية للمريض ونتج عنها هذه الآلام.وقال التجمع "إن الفريق الطبي المعالج للحالة في قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى باشر على الفور بتنويم المريض والتحكم في ضغط الدم وعمل التحاليل والاستشارات اللازمة وتحضير المريض لتركيب دعامة مغطاة بالشريان الأورطي عن طريق قسطرة الأوعية التداخلية تحت تأثير التخدير الكلي، حيث تم تركيب الدعامات المغطاة بفضل الله بنجاح دون تسجيل أي مضاعفات خلال عملية استغرقت حوالي الساعتين".متابعة دقيقةأشار إلى أنه تم نقل المريض بعد العملية الجراحية إلى العناية المركزة بهدف المتابعة الدقيقة للعلامات الحيوية مدة 24 ساعة ثم انتقل لغرفة التنويم وغادر المستشفى مصحوبًا بالسلامة بعد اختفاء الأعراض المرضية.ونوه التجمع إلى أن هذ العلمية تعد من كبرى العلميات حيث إن الشريان الأورطي هو الشريان الرئيسي بالجسم وتمدده لدرجه معينه قد يؤدى إلى انفجاره وحدوث نزيف داخلي يتسبب بالوفاة لا قدر الله.